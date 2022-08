Um terramoto de magnitude 5.1 atingiu o norte do Japão esta quarta-feira.De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, citada pela Reuters, o epicentro do terramoto foi na região de Soja, da ilha Hokkaido, e foi registado a uma profundidade de três quilómetros.Não foi emitido qualquer aviso de tsunami e não houve relatos imediatos de danos.