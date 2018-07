Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sismo de 5,9 de magnitude faz 25 feridos no Irão

Dois primeiros sismos danificaram prédios em algumas aldeias.

13:43

Um sismo de 5,9 na escala de Richter foi sentido este domingo a oeste do Irão e causou pelo menos 25 feridos, horas depois de dois terramotos terem atingido a província de Hormozgan, no sul do país.



"Até agora tivemos relatos de 25 feridos e felizmente não há registo de mortos", sublinhou Houshand Bazvand, governador da província de Kermanshah.



Os ferimentos não são graves, pelo que não foi necessário transportar as vítimas para o hospital.



Os dois primeiros sismos, de magnitude 4,7 e 5,7, danificaram prédios em algumas aldeias mas não causaram vítimas.