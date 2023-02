Sismo de 6.1 na escala de Richter abala Nova Zelândia

Um sismo de magnitude 6.1 na escala de Richter atingiu a Nova Zelândia esta quarta-feira, perto de Wellington, a uma profundidade de 48 quilómetros, disse Geonet, monitor sísmico do governo neozelandês, à Reuters.O epicentro do terramoto foi 50 quilómetros da cidade de Paraparaumu, de acordo com Geonet.Uma testemunha disse à Reuters que sentiu um forte abalo que durou vários segundos, em Wellington.A Nova Zelândia encontra-se no "Anel de Fogo", com atividade sísmica ativa, um arco de 40 mil quilómetros de vulcões e trincheiras oceânicas que circundam grande parte do Oceano Pacífico.