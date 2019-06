Sismo de 6.8 na escala de Richter atinge norte do Japão. Ativado alerta de tsunami

BREAKING: A tsunami advisory has been issued for Yamagata and Niigata Prefectures and the Noto area of Ishikawa Prefecture. — The Japan Times (@japantimes) 18 de junho de 2019

Um sismo de magnitude 6.8 na escala de Richter atingiu a costa de Yamagata, no norte do Japão.As autoridades emitiram um alerta de tsunami, segundo avança o The Japan Times.O sismo foi sentido na região noroeste às 22h22 locais (14h22 em Lisboa), com epicentro a dez quilómetros de profundidade, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão.Até ao momento, as autoridades não avançaram informações sobre possíveis danos pessoais ou materiais.