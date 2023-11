Sismo de 6.9 registado a sudeste da Indonésia

Um sismo de magnitude 6.9 na escala de Richter foi registado esta quarta-feira no mar de Banda, no sudeste da Indonésia, sem que as autoridades tenham ativado um alerta de tsunami.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista a atividade sísmica mundial, localizou o hipocentro a uma profundidade de 10 quilómetros nas águas a sul do arquipélago das Molucas, a mais de 300 quilómetros da linha costeira mais próxima.

A Indonésia situa-se no chamado "anel de fogo" do Pacífico, zona de grande atividade sísmica e vulcânica, onde são registados milhares de sismos por ano, na maioria de magnitude fraca a moderada, e com perto de 120 vulcões ativos.