Sismo de magnitude 5,7 ao largo da Indonésia, sem alerta de tsunami

Um sismo de magnitude 5,7 na escala de Richter ocorreu no mar ao largo da província de Norte Sulawesi, no leste do país, avançou este domingo a Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia.

Segundo um comunicado da agência, o abalo aconteceu a cerca de 10 quilómetros de profundidade mas não houve até ao momento registo de danos graves ou vítimas.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), que monitoriza a atividade sísmica em todo o mundo, disse que o epicentro se situou a 158 quilómetros da aldeia costeira de Laikit.