Sismo de 6.9 registado no sul das Filipinas

Um sismo de 6.9 graus de magnitude na escala de Richter atingiu esta madrugada a ilha de Mindanao, no sul das Filipinas, mas as autoridades descartaram o risco de tsunami.

O sismo é a mais forte réplica registada até agora desde o terramoto de magnitude 7.6 que atingiu a costa da província de Surigao del Sur e Davao Oriental, no leste de Mindanao, na noite de sábado, indicou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

A agência norte-americana, que regista a atividade sísmica em todo o mundo, localizou o hipocentro do terramoto a 30 quilómetros abaixo do fundo do mar e o epicentro a cerca de 35,6 quilómetros a leste da cidade de Aras-asan e a cerca de 49 quilómetros de Tandag.