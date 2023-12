Um forte sismo de magnitude 7.6 foi registado ao largo da ilha de Mindanau, nas Filipinas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), tendo sido emitido um alerta de 'tsunami' pelas autoridades locais.

O terramoto ocorreu às 22h37 locais (14h37 em Lisboa) e foi medido a uma profundidade de 32 quilómetros.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico disse que, com base na magnitude e localização, espera que as ondas do 'tsunami' atinjam as Filipinas, a Indonésia, Palau e a Malásia.