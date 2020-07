Sismo de magnitude 6,9 provoca alerta de tsunami na Papua Nova Guiné

Um sismo de magnitude 6,9 na escala de Richter foi registado esta sexta-feira na Papua Nova Guiné, levando as autoridades locais a emitir um alerta de tsunami.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos, que regista a atividade sísmica em todo o mundo, informou que o sismo ocorreu às 12h50 (03h50 em Lisboa), a uma profundidade de 85 quilómetros e a várias centenas de quilómetros a nordeste da capital, Port Moresby.

O Centro de Alerta para Tsunamis do Pacífico informou que existe um risco de tsunami num raio de 300 quilómetros do epicentro do abalo.