Sismo de magnitude 6,6 atinge estado norte-americano da Califórnia

A través de redes sociales, usuarios han subido videos del momento del sismo M6.4 registrado en Searles Valley, #California este jueves a las 12:33 pm, hora del centro de México. El epicentro fue al noreste de Los Ángeles. No se reportan daños. pic.twitter.com/o5p34O7Yyr

Video: Light fixtures shaking in Los Angeles after Magnitude 6.6 earthquake hits near Ridgecrest, California. pic.twitter.com/WsAP9ia4ew