Sismos até 4.9 na Escala de Richter assustam moradores do estado brasileiro de São Paulo

Vários abalos sísmicos provocaram medo aos moradores de diversas cidades do estado brasileiro de São Paulo ao amanhecer desta sexta-feira, 16 de junho, mas, de acordo com as primeiras informações, não provocaram danos ou vítimas. Com aparente epicentro em Miracatu, a 135 quilómetros da cidade de São Paulo, os tremores foram sentidos em muitas cidades no interior e no litoral do estado paulista, o mais populoso do Brasil, com mais de 44 milhões de habitantes.

De acordo com a Protecção Civil, pelo menos dois dos sismos tiveram uma força já considerável, atingindo 4.7 e 4.9 graus na Escala de Richter. Mas o Instituto Sismológico da USP, Universidade de São Paulo, registou também outros ligeiramente menores, com intensidade de 3.9 graus na mesma escala.

Os abalos foram tão fortes em algumas localidades que interromperam aulas e fizeram alunos e professores fugirem de escolas muito assustados, tal como pessoas que foram acordadas com a cama a trepidar assustadoramente e correram também para a rua do jeito que deu. Os primeiros tremores foram sentidos às 8 e 11 locais, 12 e 11 em Lisboa, e os últimos e mais fortes às 8 e 35 da manhã desta sexta-feira.

Entre as cidades onde os sismos foram sentidos estão, além de Miracatu, Sorocaba, Jandira, Registro e Cajati, na região do Vale do Ribeira, no interior do estado, e Iguape, Itanhaém e Peruíbe, no litoral sul, na região conhecida como Baixada Santista. Às 10 e 15 locais, duas horas após os primeiros tremores, a Protecção Civil ainda estava a inteirar-se da situação em cada cidade atingida, mas já avançava que os abalos, algo pouco comum no Brasil, não devem ter provocado mais do que um grande susto.