Site diz que relatório alertou Bolsonaro de que coronavírus pode matar 5571 brasileiros em duas semanas

O avanço do Coronavírus no Brasil pode matar 5571 pessoas no país nas próximas duas semanas, e o presidente Jair Bolsonaro, que tem negado a pandemia e criticado fortemente medidas restritivas adotadas por governadores de estado e autarcas de dezenas de cidades para a conter sabe disso. A assustadora previsão terá sido feita em relatório produzido pela ABIN, Agência Brasileira de Informações, a polícia secreta de Bolsonaro, e terá sido entregue ao presidente na passada segunda-feira, de acordo com reportagem publicada esta quarta-feira pelo site The Intercept, que garante ter tido acesso ao documento.De acordo com o site investigativo, conhecido por vazar documentos e informações sigilosas, o relatório da ABIN alertou o presidente da República de que o Coronavírus vai alastrar-se sem controle nas próximas duas semanas e que até ao próximo dia 6 de Abril poderá haver 207.435 infetados em todo o país, dos quais 5571 morrerão até essa data, no pior cenário. Esse cenário, o mais dramático de todos, foi projetado com base no ritmo de crescimento da pandemia no Brasil e levou em conta o ritmo de países em que o avanço da doença teve uma velocidade maior, como a China, a Itália e o Irão.Ainda segundo o The Intercept, a ABIN projetou também um outro cenário menos pessimista mas igualmente assustador, levando em conta o avanço do Coronavírus em países que adotaram imediatamente medidas eficazes e evitaram uma mortandade maior, como a Alemanha e a França. Nesta projecção, até ao próximo dia 6 de Abril o Brasil poderá ter 71.735 infetados e 2062 mortes.As projeções dos serviços secretos, acrescenta o The Intercept, são atualizadas diariamente, de acordo com os números divulgados pelo Ministério da Saúde, as secretarias de saúde dos 27 estados brasileiros e comparativos com dados igualmente divulgados por outros países.A revelação da existência desse relatório, se for confirmada, torna ainda mais graves as críticas de Bolsonaro às medidas restritivas tomadas para conter a pandemia, e o pedido feito pelo presidente em discurso em rede nacional de rádio e televisão na noite de terça-feira para que essas restrições sejam imediatamente suspensas para não prejudicarem ainda mais a economia do país, o que, a serem verdadeiras as projeções da agência, poderia provocar um verdadeiro genocídio no país.