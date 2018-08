Sobe para 131 número de mortos do sismo na Indonésia

Há ainda cerca de 70 mil desalojados vítimas do desastre.

O número de mortos no sismo de domingo em Lombok, no sul da Indonésia, subiu para 131, segundo as autoridades locais, que dizem que dezenas de milhares de pessoas fugiram das suas casas.

"Estimamos que o saldo de 131 (mortos) continuará a aumentar", disse um porta-voz da agência nacional de gestão de catástrofes, Sutopo Purwo Nugroho. O balanço anterior relatava 105 mortes.

Mais de 70 mil pessoas ficaram desalojadas na sequência do sismo que atingiu a ilha indonésia de Lombok. Estas pessoas não têm acesso a comida, a água potável ou a medicamentos, alertaram as autoridades.