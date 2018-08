Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Milhares de pessoas em fuga após sismo na Indonésia

Mais de dez mil pessoas foram retiradas e muitas outras fugiram de suas casas na ilha de Lombok.

Por Francisco J. Gonçalves | 02:14

As equipas de resgate usaram esta segunda-feira todos os meios para tentar localizar sobreviventes do sismo de 6,9 graus de magnitude na escala de Richter, que no domingo matou pelo menos 98 pessoas e feriu cerca de 270 outras na ilha turística indonésia de Lombok. As autoridades evacuaram mais de dez mil pessoas das áreas mais atingidas e enviaram meios aéreos com tendas e material médico.



Receia-se um grande aumento do número de mortos nos próximos dias, pois calcula-se que mais de 13 mil casas tenham sido destruídas pelo terramoto, o segundo que atinge a região em poucos dias. O da semana passada matou 16 pessoas e causou estragos bem menos graves. Já o de domingo terá causado danos em mais de 80% da zona norte de Lombok.



Um Hércules c-130 e dois helicópteros levaram ajuda de emergência para tratar os feridos e alojar as famílias que receiam regressar a casa. De momento, há cerca de 20 mil pessoas em abrigos improvisados, número que deverá crescer.



Uma réplica poderosa, de 5,2 graus de magnitude, colocou em fuga dezenas de turistas de hotéis na localidade de Mataram, mas não fez vítimas nem estragos de vulto.

A falta de maquinaria pesada forçou ontem algumas equipas de resgate a usar as mãos para escavar os destroços em busca de sobreviventes.