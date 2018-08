Novo balanço aponta para 91 mortos em sismo na Indonésia

Forte abalo atingiu a ilha de Lombok, no domingo.

Por Lusa | 05:30

As autoridades indonésias elevaram esta segunda-feira para 91 o número de mortos na sequência do forte sismo que atingiu a ilha de Lombok, no domingo, e admitiram que o balanço pode aumentar à medida que decorrem as operações de resgate.

O porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, informou que a maioria das mortes foram causadas pelo desabamento de habitações, referindo ainda existirem centenas de feridos e danos em milhares de casas.

O sismo de magnitude 7, com o epicentro a dez mil metros de profundidade, ocorreu uma semana após um outro abalo, também na ilha turística de Lombok, que provocou 17 mortos e mais de 300 feridos.