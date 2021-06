Sobe para 16 o número de mortos em desabamento de prédio em Miami

de um prédio de luxo em Miami, nos Estados Unidos da América

Foram encontrados mais quatro corpos vítimas do desabamento. O número sobe assim para 16 e ficam 147 pessoas por encontrar.

O balanço foi feito pela responsável municipal do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, durante uma conferência de imprensa em que avançou que esta pode ter sido a falha estrutural mais mortal da história dos Estados Unidos da América (EUA).

As causas do desabamento de parte das Champlain Towers South, um edifício de 12 andares com 40 anos, ainda permanecem por apurar, mas tudo indica que se trate de "grandes danos estruturais" no prédio. Num relatório de 2018 sobre o condomínio Champlain Towers South em Surfside, nos EUA, que desabou na passada quinta-feira, um engenheiro sinalizou um "grande erro" que remonta à construção do edifício, onde a falta de drenagem na piscina causou "grandes danos estruturais", de acordo com registos divulgados na sexta-feira, citados pelo Miami Herald.



As equipas de busca e resgate entraram esta quarta-feira no sétimo dia de operações, ainda na esperança de resgatar sobreviventes nos escombros.

Ron DeSantis, governador do estado da Florida, sublinhou que as buscas vão continuar: "A forma como olho para isto, como um antigo homem da marinha, é que quando alguém está desaparecido no exército, está desaparecido até ser encontrado. E não vamos parar as buscas."