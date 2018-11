Sonda da NASA aterra em Marte para estudar o planeta vermelho

'Viagem' durou seis meses e meio.

20:02

Our @NASAInSight spacecraft stuck the #MarsLanding!



Its new home is Elysium Planitia, a still, flat region where it’s set to study seismic waves and heat deep below the surface of the Red Planet for a planned two-year mission. Learn more: https://t.co/fIPATUugFo pic.twitter.com/j0hXTjhV6I — NASA (@NASA) 26 de novembro de 2018

A sonda InSight pousou esta segunda-feira em Marte sob aplausos da equipa da agência espacial norte-americana NASA. A sonda vai estudar o interior do planeta 'vermelho'.A aterragem do 'laboratório robótico' na superfície marciana aterrou uns minutos antes da hora prevista, às 19h57 em Lisboa, ao fim de uma 'viagem' de seis meses e meio.Momentos depois da aterragem, a sonda enviou para a Terra a primeira fotografia da superfície de Marte, uma imagem pouca nítida devido provavelmente à poeira causada pelo seu impacto.A NASA aguarda atualização de informação dada pelos satélites em redor do planeta para confirmar se a InSight aterrou no local previsto, uma ampla planície, a "Elysium Planitia".A missão InSight, que tem uma duração de dois anos, pretende dar pistas sobre a evolução da formação dos planetas rochosos do Sistema Solar, incluindo a Terra, ao estudar o tamanho, a espessura e a densidade do núcleo, manto e crosta de Marte e a temperatura interior do planeta.Lançada no espaço em 5 de maio, a InSight é a segunda missão robotizada da NASA em Marte depois da Curiosity, a explorar a superfície do planeta desde 2012.