Sondagem mostra que Lula da Silva ampliou favoritismo e pode ser eleito na primeira volta das presidenciais de 2022

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva, que há meses lidera as sondagens para as presidenciais de 2022, ampliou o seu favoritismo e poderá até mesmo ser eleito novamente presidente do Brasil já na primeira volta. A expectativa foi avançada pelo Instituto Sensus, em sondagem encomendada pela revista Isto É divulgada esta sexta-feira.

No levantamento da Sensus, realizado em cidades de todas as regiões brasileiras, Lula surge na primeira volta com 50,8% dos votos válidos. Para ser eleito logo na primeira volta, um candidato necessita de alcançar pelo menos metade mais um de todos os votos válidos.

O atual presidente, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, surge nessa mesma sondagem em segundo lugar, mas muito distante do antigo presidente, com 24,2%, menos da metade dos do adversário. Outros potenciais candidatos a presidente, estes tentando ser uma terceira via entre os dois candidatos favoritos, parecem neste momento não ter grandes probabilidades de vitória, pois surgem bem distantes.

Terceiro colocado, o ex-juiz da operação anti-corrupção Lava Jato e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, com o qual rompeu em Abril do ano passado, Sérgio Moro por enquanto aparece com 7,5%. Em quarto lugar, tendo sido tirado do terceiro por Moro, surge o ex-governador do Ceará e ex-ministro de Lula, de quem hoje é adversário feroz, Ciro Gomes, com 5,3%, e o atual governador de São Paulo, João Doria, não passa por enquanto dos 1,8%.

O Instituto Sensus também fez simulações para uma eventual segunda volta e, nesta, Lula da Silva também venceria, seja quem for o seu adversário. Neste caso, ainda de acordo com o Sensus, Lula venceria Bolsonaro por 55% a 31% e Sérgio Moro por 53% a 25%.