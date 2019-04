ONU condena ataques no Sri Lanka e pede justiça rápida

Massacre na ilha matou pelo menos 207 pessoas e deixou mais de 450 feridas.

Por Lusa | 15:43

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, condenou este domingo os ataques terroristas no Sri Lanka que mataram pelo menos 207 pessoas, e apelou a que os agressores sejam "rapidamente levados à justiça".

"O secretário-geral está indignado com os ataques terroristas a igrejas e hotéis no Sri Lanka no domingo de Páscoa, um dia sagrado para os cristãos de todo o mundo. Ele lembra a santidade de todos os lugares de culto. Ele espera que os perpetradores sejam rapidamente levados à justiça", afirma o porta-voz do secretário-geral sobre ataques terroristas no Sri Lanka.

Num comunicado enviado aos jornalistas, "o secretário-geral expressa as suas mais profundas condolências às famílias das vítimas, ao povo e ao Governo do Sri Lanka, e deseja uma rápida recuperação aos feridos. Ele elogia a liderança demonstrada pelas autoridades e pela unidade do povo do Sri Lanka após os ataques".