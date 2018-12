Sully, o cão de George HW Bush que emocionou o mundo

Corpo do ex-presidente dos EUA foi acompanhado pelo animal até Washington D.C..

O ex-presidente dos Estados Unidos, George H. W. Bush, morreu na passada sexta-feira, vítima de doença prolongada. No entanto, o cão da raça labrador que o acompanhava, Sully, de dois anos, ainda teve uma última missão para cumprir junto ao líder reformado no passado domingo: acompanhar o caixão de Bush no avião até Washington D.C..

"Missão completa", declara a mensagem que acompanha a foto do animal deitado no chão, perto do caixão coberto com a bandeira dos Estados Unidos, já na capital americana. A publicação foi partilhada nas redes sociais pelo representante público do ex-presidente, Jim McGrath.





Sully tinha começado a viver com Bush há aproximadamente seis meses, após a morte da mulher, Bárbara Bush, e tem habilidades para responder a uma série de ordens, inclusivamente atender telefones.

Após a morte do antigo dono, a cão vai para o Programa de Cães de Apoio do Centro de Saúde Nacional Militar Walter Reed, onde deve trabalhar com outros animais em tratamentos de fisioterapia e terapia ocupacional para soldados, informa a CNN.

"A nossa família vai sentir muita saudades deste cão, mas estamos felizes por saber que ele vai dar tanta alegria à nova casa, o Walter Reed, quanto deu ao 41º presidente", afirmou o filho do ex-presidente, também ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, nas redes sociais.