"Super pedido" de destituição de Jair Bolsonaro chega à Câmara dos Deputados

Partidos políticos brasileiros, parlamentares da oposição, ex-aliados, movimentos sociais e entidades da sociedade civil entregaram esta quarta-feira na Câmara dos Deputados do Brasil um denominado "super pedido" de destituição do Presidente, Jair Bolsonaro.

A apresentação do "super pedido" contou com discursos de líderes da oposição, como da presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada Gleisi Hoffmann, e de adversários políticos de Jair Bolsonaro, como os deputados Kim Kataguiri e Joice Hasselmann, ambos ex-aliados do chefe de Estado.

O documento, entregue num momento em que o Governo é atingido por denúncias de alegada corrupção na compra de vacinas contra a covid-19, consolida argumentos já apresentados nos mais de 120 pedidos de destituição contra Bolsonaro já apresentados à Câmara dos Deputados.