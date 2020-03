‘Super Terça-Feira’ pode ser decisiva para os democratas nos Estados Unidos

Os eleitores democratas de 14 estados norte-americanos escolhem esta terça-feira o seu candidato à Casa Branca na tão aguardada ‘Super Terça-Feira’, em que estão em jogo mais de um terço do número total de delegados que vão decidir quem será o adversário de Donald Trump nas primárias de novembro.A desistência de Pete Buttigieg, anunciada no domingo à noite, veio transformar a votação de hoje num duelo entre Bernie Sanders e Joe Biden, colocando frente a frente duas visões diferentes do partido e da América. Sanders é visto como o candidato de rotura, mais à esquerda e mais radical nas suas propostas, enquanto Biden representa a continuidade, o centro e a ala mais moderada do partido.À espreita está ainda Michael Bloomberg, o antigo mayor de Nova Iorque, que ainda não foi a votos nas primárias mas já gastou quase mil milhões de dólares do seu próprio dinheiro em anúncios televisivos, mais do que todos os outros candidatos juntos.Embora a sua prestação nos dois debates em que participou tenha deixado muito a desejar, pode dividir o voto moderado, prejudicando Biden e beneficiando Sanders, que pode sair destas primárias como o grande favorito à nomeação. Em jogo estão 1357 delegados, um terço do total e uma fatia significativa dos 1991 necessários para garantir a nomeação.O antigo mayor de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, que surpreendeu ao vencer as primárias do Iowa, no início de fevereiro, anunciou domingo à noite a sua desistência da corrida à Casa Branca após não ir além do quarto lugar na Carolina do Sul.Também a senadora Amy Klobuchar anunciou ontem a sua desistência após os resultados menos positivos obtidos nas primeiras quatro primárias. Tanto Buttigieg como Klobuchar anunciaram que vão apoiar Joe Biden na corrida à presidência.