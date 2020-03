Joe Biden venceu primárias democratas decisivas nos Estados Unidos

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, venceu as primárias democratas, realizadas este sábado à noite, na Carolina do Sul. Num desfecho já anunciado pelas sondagens, esta foi a primeira e decisiva vitória de Biden, depois dos resultados dececionantes que obteve nas três primárias já realizadas. "Estamos verdadeiramente vivos", afirmou Biden no comício pós-eleitoral.Biden venceu na Carolina do Sul com uma percentagem clara de 48% dos votos onde os eleitores negros representam mais de metade do eleitorado democrata. Desta forma, volta a colocar em jogo a sua candidatura, afirmando que pode "unir todo o país", mesmo depois de os media a terem dado como morta. Em segundo lugar, ficou Bernie Sanders, que só obteve 20% dos votos. O político de 78 anos sofreu uma derrota depois de ter estado quase sempre na frente da corrida democrata à Casa Branca, mas afirmou que o resultado não será motivo de preocupação para os seus apoiantes. "Não vencemos na Carolina do Sul. Esta não será a única derrota. Há muitos estados neste país. Ninguém vence todos eles", afirmou o antigo senador de Vermont.Em terceiro lugar, ficou Tom Steyer, com apenas 11%. O bilionário anunciou de imediato a sua desistência da corrida democrata, mesmo depois de ter gastado milhões de dólares em anúncios no estado da Carolina do Sul.Pete Buttigieg ficou-se pelos 8%, tendo afirmado que, independentemente dos resultados, continua na corrida democrata.As votações na Carolina do Sul encerraram assim o primeiro mês de primárias, deixando sete candidatos na corrida dos democratas à nomeação do adversário de Donald Trump nas eleições de novembro: Bernie Sanders, Joe Biden, Pete Buttigieg, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, Mike Bloomberg e Tulsi Gabbard.A Carolina do Sul é um estado onde cerca de 60% do eleitorado democrata é negro, e mais de metade tem acima de 40 anos. Desde 1992, com a exceção de 2004, o vencedor das primárias na Carolina do Sul acabou sempre por conquistar a nomeação democrata.Amanhã, na denominada Super Terça-feira, irá haver votações simultâneas em 15 estados dos EUA. Esta é uma votação fundamental para os candidatos democratas, pois está em jogo um terço dos delegados que vão ser eleitos.