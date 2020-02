Donald Trump deseja sorte a Bernie Sanders

Bernie Sanders foi o vencedor, já esperado, das primárias realizadas sábado no estado do Nevada, nos Estados Unidos da América. Mesmo antes de todas as assembleias de voto estarem contabilizadas, o candidato democrata conseguiu obter 46,6% dos votos, que solidificam o seu lugar na frente para a corrida à Casa Branca.O primeiro a felicitar Sanders foi o presidente dos EUA, Donald Trump, que numa publicação na rede social Twitter escreveu: "Parece que o Louco Bernie está a ir muito bem no grande estado do Nevada. Biden e os restantes parecem fracos e de nenhuma maneira Mini Mike [Bloomberg] pode relançar a sua campanha depois do pior debate da história dos debates presidenciais. Parabéns Bernie e não deixes que te tirem a vitória".O senador de Vermont, de 78 anos, agradeceu a vitória aos seus apoiantes quando só estavam contados 43% dos votos, reconhecendo o apoio da população do Nevada e acrescentando que a "coligação multigeracional e multirracial (...) vai arrasar em todo o país". Segundo as sondagens, é apontado que cerca de 53% dos latinos residentes no estado do Nevada votaram em Sanders, maioritariamente pelas suas iniciativas a nível da migração, Saúde e Economia.Em segundo lugar nestas primárias ficou o ex-vice-presidente norte-americano Joe Biden, com 23% dos votos, e em terceiro, com 13%, Pete Buttigieg. Também Biden felicitou os seus apoiantes pelo alcance do segundo lugar, afirmando que este traz "uma oportunidade incrível de voltar a liderar o mundo. Vamos ganhar!".Até este domingo, Bernie Sanders contava com 34 delegados eleitos, e apesar de faltar muito até atingir os 1991 necessários para ser nomeado, a vitória no estado do Nevada foi mais um passo na corrida à Casa Branca, que continua a liderar, segundo as sondagens.As primárias no estado do Nevada são a terceira eleição para os pré-candidatos presidenciais democratas, depois das primárias nos estados do Iowa e New Hampshire.O Nevada é um estado com bastante diversidade racial, onde quase 30% da população é hispânica, 10% afro-americana e 10% asiática.As próximas primárias vão decorrer na Carolina do Sul, no dia 29 deste mês. Segue-se a Super Terça Feira, a 3 de março.