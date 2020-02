Bernie Sanders agradece vitória nas eleições primárias democratas no estado do Nevada

O senador norte-americano Bernie Sanders agradeceu aos apoiantes a vitória nas eleições primárias democratas, no sábado, no estado do Nevada, quando estavam contados 43% dos votos.

"Deixem-me agradecer o apoio das pessoas do Nevada. A coligação multigeracional e multirracial não só ganhou no Nevada, como também vai arrasar em todo o país", exclamou Sanders, num comício em San Antonio (Texas), pouco depois de vários meios de comunicação social terem atribuído a vitória ao senador.

De acordo com os resultados de 23% das assembleias de voto, o senador, de 78 anos, obteve 46% dos votos, seguido pelo ex-vice-Presidente norte-americano Joe Biden com 23% e o antigo autarca Pete Buttigieg com 13%.