Supremo brasileiro autoriza novo depoimento de Bolsonaro sobre tentativa de golpe de Estado

O Supremo Tribunal Federal do Brasil autorizou esta sexta-feira a Polícia Federal a recolher um novo depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a alegada conspiração para um golpe de Estado para o manter no poder depois de perder as eleições.

A decisão foi tomada pelo juiz Alexandre de Moraes, responsável pelas investigações sobre a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro, quando milhares de radicais destruíram as sedes dos três poderes, em Brasília, para forçar a destituição do Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

O novo interrogatório do ex-chefe de Estado, com data ainda por definir, faz parte de um desdobramento do caso que envolve o senador Marcos do Val.