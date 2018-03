Supremo de Espanha avança com acusação contra Puigdemont e o seu sucessor

Jordi Turull, que deverá ser indigitado na segunda-feira, é acusado de rebelião.

Um juiz do Supremo Tribunal de Espanha decidiu esta sexta-feira avançar com um processo por rebelião contra Carles Puigdemont, ex líder do governo da Catalunha, Jordi Turull - que está preste a ser indigitado no cargo - e outros 11 líderes independentistas. O crime de rebelião prevê uma pena máxima de 25 anos.Os suspeitos poderão ficar em liberdade, mediante uma caução de 2,1 milhões de euros, avança o El Mundo.

Há mais 11 acusados para além de Carles Puigdemont, ex-presidente da Generalitat e de Jordi Turull, ex-conselheiro do governo regional que esta quinta-feira falhou a indigitação para lhe suceder à frente do governo regional.



No total, são 25 os dirigentes políticos que vão a julgamento por acusações de rebelião, desvio de fundos ou desobediência, por terem participado na organização de um referendo e proclamado unilateralmente a independência da Catalunha.



O Supremo avança com processos contra Oriol Junqueras, que foi vice-presidente de Carles e mais seis conselheiros regionais desse governo (Joaquim Forn, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antonio Comín e Dolors Bassa).



Também Carme Forcadell, a presidente do Parlamento Regional, que proclamou a independência da Catalunha, Jordi Sànchez dirigente da associação independentista Òmnium Cultural, e os dirigentes do partido ERC Jordi Cuixart e Marta Rovira.

O El Mundo avança que juiz instrutor do processo, Pablo Llarena fixou a fiança em 2,1 milhões de euros, a serem pagos de forma solidária por todos os 14 membros do governo regional cessante que são acusados neste processo. O cálculo tem por base os 1,6 milhões de euros que terão sido gastos no referendo à independência da Catalunha - que aconteceu em outubro de 2017 - acrescidos de mais um terço dessa quantia.