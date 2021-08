Supremo do Brasil repudia pedido de afastamento de juiz feito por Jair Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro repudiou na sexta-feira o pedido de destituição apresentado pelo Presidente, Jair Bolsonaro, contra o juiz Alexandre de Moraes, e frisou "não tolerar" que um magistrado seja acusado pelas suas decisões.

"O STF, neste momento em que as instituições brasileiras buscam meios para manter a higidez da democracia, repudia o ato do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, de oferecer denúncia contra um de seus integrantes por conta de decisões em inquérito chancelado pelo Plenário do Tribunal", indicou a mais alta instância do poder judiciário brasileiro em comunicado.

Ainda segundo o documento, "o Estado Democrático de Direito não tolera que um magistrado seja acusado por suas decisões, uma vez que devem ser questionadas nas vias recursais próprias, obedecido o devido processo legal".