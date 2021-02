Supremo Tribunal do Reino Unido proíbe jovem britânica de regressar ao país após se juntar ao Daesh

Uma mulher de nacionalidade britânica que foi para a Síria como estudante para ingressar no Daesh está proibida de regresssar ao Reino Unido porque representa um risco de segurança para o país, anunciou esta sexta-feira o Supremo Tribunal do Reino Unido.

Shamima Begum deixou Londres em 2015 quando tinha 15 anos e foi para a Síria com duas colegas, onde se casou com um representante do Daesh.

Segundo a Reuters, Begum, hoje com 21 anos, que está detida na Síria, perdeu a cidadania britânica em 2019. O Supremo Tribunal decidiu que embora a jovem ainda possa apelar contra a decisão de retirar a cidadania, Shamima não pode regressar ao país britânico.



O governo britânico argumentou que aqueles que se aliaram ao Estado Islâmico representam um sério risco para a segurança nacional.