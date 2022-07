Suspeito de ataque a ex-primeiro ministro é um ex-membro do exército japonês

O suspeito do ataque ao ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, que se encontra hospitalizado em estado grave, é um desempregado de 41 anos e ex-membro da força naval do país, anunciou esta sexta-feira a polícia japonesa.

Yamagami Tetsuya, originário de Nara, foi detido no local do atentado, enquanto segurava uma arma com a qual terá disparado dois tiros contra o antigo líder japonês.

Segundo fontes do Ministério da Defesa japonês, o alegado agressor trabalhou no ramo naval das Forças de Auto-defesa por três anos, até 2005.