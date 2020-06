Suspeito de raptar Maddie investigado pelo desaparecimento de "Madeleine alemã"

na Baviera a 5 de maio de 2001, quando seguia o caminho da escola para casa,

Os restos mortais de Peggy foram encontrados quinze anos mais tarde, no dia 2 de julho de 2016, numa floresta na

O desaparecimento desta criança desencadeou uma grande operação policial que envolveu a polícia e as forças militares alemãs. A tese inicial das autoridades apontava para um caso de rapto.



Um homem com uma doença mental confessou, em 2002, ter assasinado a menina. Os investigadores deste caso concluíram que Peggy foi morta para encobrir um presumível abuso sexual. O suposto homicida foi condenado a prisão perpétua em 2004. Dez anos depois, este arguido retirou a confissão e a condenação foi anulada.



Em julho de 2016 a história ganhou um novo capítulo. Um homem, que andava na apanha de cogumelos, encontrou vestígios de um corpo humano numa zona de floresta a 16 quilómetros da casa desta rapariga. A polícia indica que os ossos terão sido desenterrados por animais.





Christian Brueckner está a ser alvo de mais uma investigação por parte das autoridades. Segundo avança o jornal alemão Bild, as autoridades acreditam que o alemão suspeito do rapto de Maddie possa também estar ligado ao desaparecimento e morte de Peggy Knobloch, de 9 anos.As autoridades investigam a hipótese de Christian ter andado a viajar pela Europa e gter feito várias vítimas. O suspeito alemão é ainda investigado pelo desaparecimento de, eA menina desapareceue o caso ficou conhecido como um dos maiores mistérios da Alemanha.Turíngia, no mesmo país.Peggy era conhecida, segundo avançava a BBC em 2016, como a "Maddie alemã".