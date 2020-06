"Esse é o homem que vi": Testemunha relata que Christian estava perto do apartamento da família McCann no dia do desaparecimento de Maddie

Uma testemunha identificou Christian Brueckner como sendo o homem que viu a agir de forma suspeita no exterior do apartamento em que a família McCann passava férias, em maio de 2007, quando Maddie desapareceu, avança o The Sun.



Quando a britânia viu uma fotografia do pedófilo, recentemente apontado como suspeito de raptar Maddie, exclamou: "Esse é o homem que vi".







Uma segunda testemunha confirmou que viu o homem a agir de forma bizarra dias após o dasaparecimento de Madeleine McCann.



Revelou ainda que detetives portugueses fizeram circular uma foto do pedófilo. "Mostraram a fotografia dele a pelo menos duas testemunhas que o identificaram, mas nada aconteceu".



O principal suspeito do rapto de Madeleine McCann, Christian Brueckner, agora com 43 anos, mudou-se da Alemanha para a Praia da Luz em 1995, aos 18 anos. Na altura, o suspeito tinha sido já condenado por crimes sexuais contra crianças.