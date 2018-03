Suspeito de ser bombista que provocou o pânico no Texas morre em tiroteio

Pelo menos uma pessoa ficou ferida na troca de tiros com a polícia.

BREAKING: Bombing suspect is dead, law enforcement sources confirm. — Tony Plohetski (@tplohetski) 21 de março de 2018

O suspeito de ser o homem que fez explodir diversas bombas no Texas, Estados Unidos, morreu após uma troca de tiros com as autoridades. A informação é avançada por Tony Plohetski, reporter do canal de televisão norte-americanona conta do Twitter.Ao que tudo indica, o suspeito utilizou um dos seus engenhos explosivos para se fazer explodir após o contacto com os agentes. O corpo foi encontrado na cidade de Round Rock, após uma extensa investigação policial, que abrangeu mais de 500 policiais.O último incidente, num total de cinco, ocorreu na madrugada desta terça-feira num centro de distribuição de encomendas da Fed Ex e causou ferimentos a um dos funcionários que se encontrava a trabalhar no momento.Em relação às outras ocorrências, três das bombas foram colocadas à porta de habitações particulares e uma outra foi detonada no meio de uma rua de Austin. No total, duas pessoas morreram e cinco ficaram gravemente feridas devido aos ataques.