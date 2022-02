Suspeito do caso La Manada falta a julgamento

Eric CTG, o homem que enfrenta um pedido de dois anos e meio de prisão por ter divulgado na internet fotografias e dados pessoais da vítima de La Manada de Pamplona, não compareceu esta quarta-feira ao julgamento em Barcelona, Espanha.Após confirmar que não iria comparecer ao julgamento, o juiz suspendeu a sessão e ordenou, a pedido da acusação e da promotoria particular, a prisão imediata de Eric.Segundo o jornal El País, uma jovem de 18 anos de idade foi violada por cinco sevilhanos, durante as Festas de São Firmino de 2016, ficando conhecido como o caso La Manada que chocou Espanha.A rapariga terá sido assediada nas redes sociais, sendo que Eric CTG terá contribuído para esta segunda humilhação partilhando novamente informações pessoais. Entre estas encontram-se fotografias da vítima e dos seus amigos e imagens do momento da violação.O Ministério Público (MP) espanhol considera que Eric é responsável de um crime contra a integridade moral, sendo que para além da pena de prisão, o MP pede que este pague uma indemnização de 5.000 euros à vítima pelos danos causados.