Suspeitos de terem matado três médicos no Rio de Janeiro encontrados crivados de balas

Numa nova exibição da barbárie que tomou conta da cidade brasileira do Rio de Janeiro, a polícia localizou na madrugada desta sexta-feira quatro corpos de criminosos ligados ao assassínio, na madrugada anterior, de três médicos de São Paulo em frente ao hotel onde iam participar num congresso internacional de ortopedia. Os corpos, crivados de balas, foram descobertos dentro de dois carros abandonados propositadamente em locais onde fossem facilmente encontrados, em vias movimentadas na zona oeste da cidade, região onde também ocorreu o massacre dos médicos.

Num dos carros, que foi abandonado na Avenida Tenente-Coronel Muniz de Almeida, no bairro Gardénia Azul, foi encontrado o corpo de Philip Motta Pereira, conhecido como "CR7" ou "Lesk", e considerado um dos chefes do tráfico de droga na região, e que foi reconhecido como o líder do brutal ataque aos ortopedistas de São Paulo, fuzilados na madrugada de quinta-feira com dezenas de tiros num bar em frente ao Hotel Windsor, na Barra da Tijuca, onde decorre um congresso médico. O outro criminoso morto reconhecido como participante no massacre dos médicos foi Ryan Nunes de Almeida, braço direito de "Lesk", encontrado com outros dois supostos criminosos dentro de um carro abandonado na Rua Abraão Jabour, perto do centro de convenções Rio-Centro, também na zona oeste da capital fluminense.

De acordo com a polícia do Rio de Janeiro, os dois criminosos cujos corpos foram encontrados junto ao de Ryan não participaram diretamente no ataque aos médicos, ou, pelo menos, não foram detetados pelas câmaras de videovigilância do quiosque na praia em frente ao hotel, mas podem ter dado apoio no planeamento ou na retaguarda aos quatro assassinos. Philip e Ryan faziam parte de um grupo de traficantes conhecido como "Equipa Sombra", uma espécie de grupo de elite ligado à fação Comando Vermelho, especializado em ações especiais, como execução de rivais e invasão de territórios controlados por outros grupos criminosos.