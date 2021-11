Talibãs proíbem uso de moeda estrangeira para proteger economia

Os talibãs anunciaram esta quarta-feira a proibição de moeda estrangeira nas transações domésticas no Afeganistão, medida que visa revalorizar a moeda local, que se encontra no seu nível mais baixo nos últimos 20 anos.

"A situação económica e os interesses nacionais do país exigem que todos os afegãos usem a moeda afegã no comércio", diz o comunicado dos fundamentalistas islâmicos, alertando para o risco de punições para quem não cumprir esta proibição.

No documento, o Governo talibã pede a "todos os cidadãos, comerciantes, empresários e afegãos em geral que efetuem comércio com moeda afegã e se abstenham de usar moeda estrangeira", argumentando que as divisas externas "têm efeitos negativos na economia do país".

Além disso, num gesto inesperado e positivo para os consumidores, o banco central afegão decidiu aumentar esta quarta-feira o valor que pode ser levantado semanalmente dos bancos de 200 dólares (cerca de 160 euros, com a respetiva conversão para a moeda local, o afegâni afegão) para 400 dólares (cerca de 320 euros).

A decisão dos talibãs ocorre num momento de grave crise para o sistema financeiro do Afeganistão, que está à beira do colapso desde que os Estados Unidos congelaram os fundos de ajuda ao país, após a tomada de poder pelos fundamentalistas islâmicos, em agosto, altura em que o câmbio do dólar passou de 80 para 90 afegânis afegãos.

Ebadullah Nasiry, professor de Economia, considera que se trata de uma "medida muito eficaz na situação atual, mas que precisa de um procedimento e de um mecanismo organizado para ser implementada".

"A transação em dinheiro no Afeganistão aumentará a procura da nossa moeda, o que terá um bom efeito", mas "os talibãs devem concentrar-se não apenas nas transações em dinheiro, mas também nas transações digitais", acrescentou o especialista.

Esta quarta-feira, os bancos privados afegãos só permitem transações monetárias no Afeganistão, situação que tem provocado o aumento nas taxas de câmbio, já que não podem operar com dólares.

"Tendo em conta que a nossa moeda está no seu ponto de maior declínio, esta é uma boa decisão que não só afetará positivamente a estabilidade da nossa moeda, mas também reduzirá as taxas de juro", explicou Arif Nikmal, analista de sistemas financeiros.

Ainda assim, Mohammad, cambista da província de Kandahar, não gostou da decisão do Governo e avisou que "devido à instabilidade no Afeganistão, a maioria dos empresários, caixas e cambistas converteram o seu capital em dólares ou em rúpias paquistanesas", para evitar que o seu dinheiro perca valor.

Por isso, este cambista acredita que a conversão de capitais para afegânis afegãos causará um grande prejuízo num país "voltado para as importações, (onde) os empresários precisam de liberdade para usar moedas diferentes e evitar perdas no câmbio".