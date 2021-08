Talibãs reivindicam controlo de outras duas capitais provinciais no Afeganistão

Os talibãs reivindicaram hoje a tomada de outras duas capitais provinciais, Bamyam e Maidan Shar, passando assim a controlar 28 das 34 capitais de província do Afeganistão.

Bamyan é a capital da província com o mesmo nome e Maidan Shar é a capital de Maidan Wardak. Em pouco mais de uma semana os talibãs tiveram mais vitórias que em 20 anos de guerra.

As tomadas das duas capitais provinciais ainda não foram confirmadas pelas autoridades locais, segundo a agência noticiosa espanhola EFE, mas os rebeldes já estão às portas da capital do Afeganistão, Cabul, a única grande cidade do país nas mãos do governo.