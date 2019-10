Tartaruga mais velha de África morre aos 344 anos no palácio do imperador nigeriano

O animal vivia no palácio nigeriano, tinha a sua própria equipa - que cuidavam de todas as suas necessidades - e tinha, alegadamente, poderes curativos.

O animal vivia no palácio nigeriano, tinha a sua própria equipa - que cuidavam de todas as suas necessidades - e tinha, alegadamente, poderes curativos. O atual rei tradicional, , Oba Jimoh Oyewumi Ajagungbade III, "utilizava os seus recursos pessoais para lhe dar bem-estar". Os funcionários que estavam dedicados a Alagba "davam-lhe comida, assistência médica e tratavam de todas as questões logísticas para garantir que o animal recebesse o melhor tratamento". A tartaruga recebia ainda todos os dias turistas que a visitavam. O corpo de Alagba será embalsamado para que possa ser preservado e, assim, os turistas ??poderão visitá-la.

Morreu Alagba, a tartaruga de 344 anos conhecida por ser a tartaruga mais velha de África, no palácio do imperador nigeriano.Alagba, cujo nome na língua iorubá significa "o mais velho", morreu na quinta-feira de doença súbita, no palácio do rei tradicional - onde vivia - da cidade de Ogbomoso, anunciou o secretário particular do dirigente.