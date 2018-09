Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxistas de Vigo obrigados a esperar que clientes entrem em casa

Objetivo é garantir a segurança das passageiras, em Espanha.

11:12

Os taxistas de Vigo, em Espanha, vão ter de esperar que as suas clientes entrem em casa, de acordo com uma nova lei aprovada na passada quarta-feira pelo conselho municipal da cidade.



Segundo avança o jornal La Voz de la Galicia, o objetivo é garantir a segurança das passageiras, depois dos casos de assédio sexual e maus-tratos terem aumentado significativamente.



De acordo com a presidente da Associação dos Taxistas, Manuel Chorén, esta medida pressupõe que os taxistas gastem apenas "alguns segundos" para ficarem à espera que as clientes entrem nas suas habitações em segurança.