Telegram recorre de suspensão no Brasil e alega que dados são "impossíveis de obter"

A plataforma Telegram, suspensa no Brasil desde quarta-feira, disse que vai recorrer da decisão, por considerar que as autoridades estão a exigir dados sobre grupos nazis e neonazis "impossíveis de obter".

A aplicação disse na quinta-feira que, como já aconteceu na China, Irão e Rússia, pode deixar o Brasil se as leis locais ameaçarem a missão de promover a liberdade de comunicação ou se lhe impuserem exigências inviáveis.

"No Brasil, um tribunal pediu-nos dados que são tecnologicamente impossíveis de obter. Entrámos com um recurso contra a decisão e aguardamos uma decisão final", disse Pavel Durov, cofundador do Telegram, numa mensagem publicada na rede social.