Telemóveis vão ser proibidos nas escolas em França

Medida abrange tanto os alunos como os professores.

19:23

Os estudantes franceses vão deixar de poder utilizar os telemóveis nas escolas e universidades daquele país. A lei que proíbe a utilização destes aparelhos em recinto escolar foi aprovada esta quinta-feira, pela assembleia nacional.



A medida, defende o ministro da Educação francês, deverá entrar em vigor no início do próximo ano letivo, em setembro, e tem por objetivo combater as distrações nas salas de aula.



O Governo liderado por Emmanuel Macron vê a iniciativa como uma "medida de desintoxicação" e um "sinal para a sociedade", numa altura em que mais de 90% das crianças em França com mais de 12 anos têm telemóvel.



Para além do incentivo à aprendizagem e socialização sem ecrãs pelo meio, os defensores desta lei também acreditam que a mesma ajudará a travar o ciberbullying.



Mas não são só os jovens que ficam sem telemóvel em recinto escolar: também os professores vão passar a estar proibidos de utilizar aparelhos eletrónicos nas escolas e universidades francesas.