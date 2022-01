Telescópio James Webb já se encontra "totalmente implantado" no Espaço

O telescópio James Webb, lançado no dia de Natal, está finalmente no final do chamado 'processo de desmembramento'. O telescópio tem feito todos os movimentos certos e está agora a entrar na reta final da sua fase de implantação, finda a qual estará completamente operacional.Nestes passos terminais, dois painéis em cada lado da matriz do telescópio de 18 espelhos hexagonais, dobrados para trás durante o lançamento, têm de se encaixar para completar o refletor. O espelho envia a luz do cosmos para um espelho secundário, que depois faz ricochetear a luz no sensor de infravermelhos principal do telescópio, avançou o jornal The New York Times.Desdobrar os espelhos é um marco crucial no caminho para a utilização do telescópio para estudos científicos do 'Big Bang', dos exoplanetas, dos buracos negros e do nosso sistema solar. Uma vez concluído, a NASA considera o telescópio "totalmente implantado".A agência espacial NASA, está a realizar uma transmissão no seu canal do YouTube, onde é possível ver em direto o desmembramento do telescópio enquanto cientistas envolvidos no processo comentam o sucesso da missão. Durante aproximadamente seis meses, pode ler-se no canal do Youtube oficial da NASA, "Webb irá arrefecer, calibrar os seus instrumentos, e alinhar os seus 18 segmentos espelho", tudo isto, para que seja possível descobrir novas características do Universo.