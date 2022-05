Televisão sem rosto: Apresentadoras são obrigadas a cobrir a cara no Afeganistão

Os meios de comunicação afegãos foram informados esta quarta-feira de um novo decreto dos talibãs que obriga as apresentadoras de televisão a cobrirem a cara enquanto estiverem em antena.De acordo com um porta-voz da polícia religiosa, a decisão foi tomada na sequência de uma restrição promovida há duas semanas pelo Ministério de Promoção da Virtude e Prevenção do Vício, onde as mulheres são obrigadas a usar véu facial em público.Os condicionamentos impostos às mulheres estão a ser reforçados no país e a proibição de mostrar a cara em público não é a única. As mulheres também enfrentarão consequências caso viajem sem o acompanhamento de um familiar masculino e já não poderão aceder ao ensino secundário.