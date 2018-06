Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temer corta apoios sociais

Programas reduzidos para pagar subsídio a camionistas.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 09:30

A redução do preço do gasóleo, uma das contrapartidas exigidas pelos camionistas brasileiros para acabar com a greve nacional que, durante 11 dias, paralisou o Brasil, vai ser paga com cortes nos programas sociais, indicou o governo do presidente Michel Temer.



Entre os programas mais afetados estão as políticas para a juventude, de combate às drogas, apoio a mulheres vítimas de violência, modernização do precário Sistema Único de Saúde - o equivalente ao SNS português - e ações de incentivo ao ensino rural e ao assentamento de famílias pobres em áreas de reforma agrária.



Além destas áreas tão sensíveis e já tão carenciadas de recursos, o governo anunciou igualmente o fim de incentivos fiscais a vários setores económicos que deles beneficiavam para compensar os efeitos da terrível recessão que o Brasil enfrentou nos últimos anos.