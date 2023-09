Tempestade Daniel mata mais de duas mil pessoas na Líbia

A forte tempestade e as inundações mataram, nos últimos dias, mais de duas mil pessoas no leste da Líbia, segundo o primeiro-ministro paralelo da Líbia. Em declarações ao apresentador do noticiário televisivo do canal líbio al-Masar, Osama Hamad disse que "os desaparecidos são milhares e os mortos ultrapassam os dois mil". A tempestade Daniel já atingiu as cidades de Benghazi, Sousse, Al Bayda, Al-Marj e Derna.Entre os desaparecidos estão sete membros do Exército Nacional Líbio, uma força liderada por Kahlida Haftar que controla a parte oriental do país dividido.Testemunhas dizem que o nível da água atingiu os três metros na cidade costeira de Derna.O primeiro-ministro do governo interino de Tripoli, Abdulhamid al-Dbeibah, declarou três dias de luto em todas as cidade afetadas, tendo qualificado as mesmas como "zonas de catástrofe".Segundo a Reuters, as operações de socorro estão a decorrer. Foi declarado estado de emergência extrema pelas autoridades, tendo sido encerradas escolas e lojas. Foi ainda imposto um recolher obrigatório.