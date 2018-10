Temporal em Itália faz pelo menos 10 mortos

Mau tempo assola o norte do país e deixa rasto de destruição.

09:13

(dois na província de Frosinone, um em Terracina na Província de Latina, um em Nápoles, um em Albisola em Savona, uma em Feltre, Bellunese e um em San Martino in Badia, na província de Bolzano).















Outros três corpos foram encontrados esta terça-feira. Trata-se de uma mulher que morreu em Dimaro (Val di Sole), devido à subida repentina do caudal de um ribeiro; um marinheiro que se perdeu no mar em Catanzaro e um kitesurfista que tinha saído para o mar em San Giovanni in Marignano (Rimini) e foi projetado contra rochas.













O balanço pode agravar-se nas próximas horas. Em Trentino, por exemplo, uma pessoa está dada como desaparecida.



Liguria, Toscana, Lazio, Veneto, Veneza Giulia e Lombardia são as mais afetadas.



(em atualização)

O mau tempo que tem assolado Itália nas últimas horas deixou um rasto de destruição no país, causando pelo menos 10 mortos, avança a imprensa local.A região de Génova é uma das mais afetadas pela tormenta, que fustigou as zonas costeiras. A cidade de Rapallo, nos arredores de Génova é das que regista os maiores danos, causados por chuvas torrenciais e ventos muito fortes que destruíram o porto onde estavam atracados dezenas de barcos. O aeroporto de Génova está encerrado e centas de escolas e repartições públicas não abriram esta terça-feira.A penínusula de Portofino, uma das estâncias turísticas mais conhecidas da região está isolada devido ao colapso da estrada costeira, onde o piso abateu abrindo enormes crateras.Também em Veneza a tempestade fez muitos estragos, com grandes inundações na cidade histórica.O jornal La Reppublica detalha que sete pessoas morreram na segunda-feira em vários pontos do paísO mau tempo ainda perdura em várias regiões italianas, com ventos superiores a 100 km/h e ondas com mais de sete metros na costa. Os serviços de proteção civil registam mais de 7 mil ocorrências no país, onde mais de 5800 bombeiros respondem a situações de deslizamento de terra, árvores caídas, e enxurrados. As regiões de