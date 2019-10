Ténis da Nike com água benta esgotaram em minutos

A marca Nike lançou uma edição limitada de ténis nunca vistos. Os sapatos permitem "andar sobre água benta" e foram abençoados por um padre.Como se pode ver nas imagens, os ténis contém água dentro da sola e custam cerca de 2720 euros. Segundo a Fox News, esta versão 'abençoada' de sapatos foi lançada pela empresa MSCHF em Nova Iorque e esgotou em minutos.A marca reformulou os Nike Air Max 97s clássicos, preenchendo a sola transparente com água do rio Jordão e dando-lhe o nome de 'Sapatos de Jesus'.Para dar um toque ainda mais religioso, a marca acrescentou um versículo da Bíblia na lateral dos ténis e uma pinta vermelha, simbolizando sangue de Jesus Cristo.Também as palmilhas têm um cheiro a incenso e junto aos atacadores está um crucifixo.