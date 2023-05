Texas aprova abertura de processo de destituição do procurador-geral do estado

A Câmara de Representantes do Texas aprovou a abertura de um processo de destituição contra o procurador-geral do estado, Ken Paxton, por acusações de suborno, abuso de confiança pública e inaptidão para o cargo, entre outras.

Paxton, que é próximo do ex-Presidente norte-americano Donald Trump, está a ser investigado pelo FBI (polícia federal) há vários anos por alegadamente ter usado o cargo para ajudar um doador, sendo ainda acusado de fraude, um crime pelo qual ainda não foi julgado.

No sábado, a Câmara dos Representantes do estado, liderada pelos republicanos, aprovou com 121 votos a favor e 23 contra a abertura de um processo de destituição contra o procurador, que foi temporariamente suspenso de funções, como exigido pela lei estatal.