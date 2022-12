A Comissão da Câmara dos Representantes dos EUA que durante mais de um ano investigou o assalto ao Capitólio prepara-se para acusar o ex-Presidente Donald Trump de três crimes, incluindo insurreição, pelas suas tentativas para impedir a certificação dos resultados eleitorais que deram a vitória a Joe Biden.





O relatório final da investigação será apresentado esta segunda-feira e, segundo a imprensa norte-americana, os membros da comissão vão pedir formalmente ao Departamento de Justiça para investigar Trump pelos crimes de insurreição, obstrução de ato oficial e conspiração para defraudar os Estados Unidos. Em causa estão as pressões de Trump sobre responsáveis eleitorais e governamentais, incluindo o então vice-presidente Mike Pence, para anular os votos do Colégio Eleitoral e impedir a certificação da vitória de Biden pelo Congresso. A comissão, que ouviu os depoimentos de mais de mil testemunhas, conclui ainda que a recusa de Trump em aceitar a derrota e as tentativas que fez para subverter o processo eleitoral incitaram os seus apoiantes a invadir o Capitólio.