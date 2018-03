Theresa May acusa Rússia de envenenamento de espião e faz ultimato

Líder do governo britânico diz que envolvimento russo no caso é "altamente provável".

17:20





Sergei Skripal, ex-espião, foi considerado um traidor e condenado por passar segredos da Rússia à Inglaterra.



No dia 4 de março, Sergei Skripal, de 66 anos, e a filha, com cerca de 30, foram encontrados inconscientes em Salisbury, no Reino Unido. ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Boris Johnson, ameaçou o Kremlin, assegurando que, se se provar que a Rússia está envolvida no caso, a Inglaterra cancela a sua participação no Mundial de Futebol. Sergei Skripal, ex-espião, foi considerado um traidor e condenado por passar segredos da Rússia à Inglaterra.No dia 4 de março, Sergei Skripal, de 66 anos, e a filha, com cerca de 30, foram encontrados inconscientes em Salisbury, no Reino Unido. Recorde-se que, há dias, o

A primeira-ministra britânica Theresa May declarou, esta segunda-feira, que o envolvimento da Rússia no envenenamento de um espião é "altamente provável".No Parlamento, May confirmou que o antigo espião Skripal e a filha foram envenenados com um agente nervoso usado a nível militar e acusa Moscovo de ter sido responsável pelo crime ou de ter, pelo menos, permitido que a substância caísse nas mãos erradas.Para a líder britânica, a tentativa de homicídio do passado dia 4 de março foi um ataque contra o Reino Unido, pelo que fez um ultimato à Rússia, que terá até esta terça-feira para explicar como é que este agente nervoso apareceu em Salisbury.Se se provar o envolvimento russo, May garante que o Reino Unido está preparado para adotar medidas drásticas contra Moscovo.